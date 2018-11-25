В Екатеринбурге через пять дней откроют движение по Рижскому переулку

СЕГОДНЯ 10:29 2018-11-25T10:29:43+03:00

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В уральской столице возобновится движение по переулку Рижскому, где для проведения ремонтных работ был закрыт участок дороги от улицы Патриса Лумумбы до дома № 16 на Рижском переулке. Теперь водителям не придется искать обходные пути, чтоб попасть в 24-ю клиническую городскую больницу. Спустя более чем два месяца хоть и небольшой, но важный отрезок дороги свободен для автомобильного движения.

- Движение с 15 сентября по 30 ноября закрыто в связи с проведением работ по капитальному ремонту улицы подрядчиком ООО «Региональное ДРСУ», - докладывают на сайте Администрации Екатеринбурга.

Напомним, что на сайте администрации также появилось предупреждение о продлении перекрытия переулка Широкого от улицы Щеракова до Мраморской и улицы Гастелло - от Широкого до Каслинского переулка. Закрытие улиц продлится до 10 января следующего года. На этих участках рабочие прокладывают сети ливневой канализации. Помимо водопровода, к новостойкам будут проклыдывать сети электричества и теплоснабжения.