В коллективном саду в Екатеринбурге хозяин не смог выбраться из горящего дома

СЕГОДНЯ 09:39 2018-11-25T12:24:24+03:00

Супруга же, по словам очевидцев, спаслась, выбежав на улицу еще до приезда пожарных

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Вечером субботы в саду на Московском тракте ничего не предвещало беды, как вдруг из одного дачного участка повалил густой дым. Вскоре в окнах стало видно пламя, расползающееся по всему дому. Дача горела с неимоверной быстротой и, к несчастью, была не пуста. Пожилая женщина наскоро успела спастись, выбравшись из огня. А вот мужа всё никак не было видно. Пожарных вызвали в семь вечера, и в восемь пожар уже был потушен. Они быстро нашли место возгорания, а вот хозяина дома - не сразу.

- Спасатели нашли тело одного из хозяев дома, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

По рассказам очевидцев, дом был двухэтажный Фото: служба спасания "СОВА"

Очевидцы утверждают, что пенсионерка спаслась сама, а вот её супругу не удалось. Пожар тушили аж 22 сотрудника МЧС - горел большой дом на площади 140 квадратных метров. Пожарные работали до часа ночи, устранили причину возгарания, вытащили на улицу газовые баллоны и разобрали сгоревшие части постройки.

За ночь с субботы на воскресенье произошло еще два пожара - в Нижнем Тагиле горел садовый дом и в Алапаевском районе - жилой коттедж.