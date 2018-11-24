2018-11-24T13:19:35+03:00
Общество

На Тюменском тракте наряд ДПС согрел замерзающего водителя фуры

Его машина из-за холодов застряла на дороге
Данил СВЕЧКОВ
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Также гаишники съездили до магазина и купили запчасть, которая была нужна, чтобы грузовик мог ехать дальше. Фото: УГИБДД по Свердловской областиТакже гаишники съездили до магазина и купили запчасть, которая была нужна, чтобы грузовик мог ехать дальше. Фото: УГИБДД по Свердловской области
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Уральские полицейские пришли этим утром на помощь водителю грузовика. Случилось это на 228 километре Тюменского тракта. О помощи водитель сам попросил проезжающих мимо сотрудников ГИБДД. Его машина ВОЛЬВО, стояла на обочине и никак не хотела запускаться – замерзла топливная система.

- Сотрудники Госавтоинспекции предложили водителю обогреться в патрульном автомобиле, после чего предложили доехать до магазина и приобрести замерзший фильтр, но водитель сказал, что не может с ними поехать, так как у него ценный груз, - сообщают в УГИБДД по Свердловской области.

Тогда полицейские сами съездили до магазина, купила нужную деталь и привезли водителю. Вскоре после этого он смог уехать дальше.

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