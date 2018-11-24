В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии семь домов остались без отопления
В не самую теплую погоду, когда градусники за окном показывают -13 градусов Цельсия, в семи домах Екатеринбурга на улице Военной вдруг начали остывать батареи. А причиной тому комунальная авария. В теплокамере, помещении, которое находится под канализационным люком, вдруг стала подтекать одна из труб. Чтобы избежать проблем в дальнейшем энергетики решили сразу привести ее в порядок, для чего и пришлось временно отключить дома от отопления.
- 11 специалистов с помощью 2 единиц специализированной техники меняют участок изношенной трубы, - сообщают в Екатеринбургской теплосетевой компании. - Ремонт планируется завершить до 16.00, но специалисты приложат все усилия, чтобы закончить раньше. Екатеринбургская теплосетевая компания приносит жителям извинения за неудобства, связанные с вынужденным ограничением теплоснабжения.
Из-за этого ночью на два часа осталась без тепла Детская городская больница №8. Однако туда тепло уже вернули, уверяют энергетики.
Позже энергетики сообщили, что уже в 15.30 тепло вернулось и в дома.