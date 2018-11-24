2018-11-24T14:28:45+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии семь домов остались без отопления

Также временно без тепла была детская больница №8
Данил СВЕЧКОВ
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Отопление обещали вернуть к 16.00.Отопление обещали вернуть к 16.00.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В не самую теплую погоду, когда градусники за окном показывают -13 градусов Цельсия, в семи домах Екатеринбурга на улице Военной вдруг начали остывать батареи. А причиной тому комунальная авария. В теплокамере, помещении, которое находится под канализационным люком, вдруг стала подтекать одна из труб. Чтобы избежать проблем в дальнейшем энергетики решили сразу привести ее в порядок, для чего и пришлось временно отключить дома от отопления.

- 11 специалистов с помощью 2 единиц специализированной техники меняют участок изношенной трубы, - сообщают в Екатеринбургской теплосетевой компании. - Ремонт планируется завершить до 16.00, но специалисты приложат все усилия, чтобы закончить раньше. Екатеринбургская теплосетевая компания приносит жителям извинения за неудобства, связанные с вынужденным ограничением теплоснабжения.

Из-за этого ночью на два часа осталась без тепла Детская городская больница №8. Однако туда тепло уже вернули, уверяют энергетики.

Позже энергетики сообщили, что уже в 15.30 тепло вернулось и в дома.

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