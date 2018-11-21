Жительница Невьянска отметила 108-летний День рождения

СЕГОДНЯ 12:44 2018-11-21T12:44:34+03:00

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В квартире невьянской пенсионерки Александры Акуловой яблоку негде упасть. Один за другим пожилую женщину приходят поздравить многочисленные родственники, соседи и чиновники. Повод для этого весомый - Александре Алексеевне исполнилось 108 лет.

Фото: Департамент информполитики региона

- Мы глубоко ценим опыт и мудрость, искренность и доброту старшего поколения, которое является примером для нас во всех начинаниях. Ветераны являются олицетворением российского народа, способного трудиться и встречать сложности с мужеством и достоинством, быть доброжелательным ко всем и сохранять бодрость духа, - говорится в поздравительной телеграмме губернатора.

Александра Алексеевна родилась и выросла в селе Корелы. После окончания школы вышла замуж, родила троих детей. Правда семейное благополучие длилось недолго.

Фото: Департамент информполитики региона

- В 30-е годы мы попали в списки раскулаченных и были сослана на работы сначала на станцию Багаряк, затем на Высокогорский железный рудник, - вспоминает Александра Акулова. - Жизнь тогда была тяжелой и трудной, однако, испытания сделали нашу семью крепче.

Во время Второй мировой войны Акуловы трудились в Нижнем Тагиле, за что Александра Акулова удостоилась звания ветерана труда и труженника тыла. А потом в одночасье стала вдовой с тремя детьми.

О себе тогда женщина думала мало. Помощи ждать было неоткуда, а поднимать малышей надо. Зато сейчас у пенсионерки полно помощников: 7 внуков, 9 правнуков, 12 праправнуков и 4 прапраправнука.

До 100 лет именинница увлекалась рукоделием, вязала ажурные занавески и скатерти. А потом, говорит, руки перестали слушаться. Вязание пришлось заменить новым хобби. Теперь пенсионерка много читает.