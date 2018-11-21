2018-11-21T12:04:39+03:00
Общество

Уралец заплатит «Hennessy» 1,3 рублей за то, что прикрывал брендом паленый алкоголь

Еще 700 тысяч мужчина должен заплатить в качестве штрафа за незаконную торговлю
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Кроме того, суд приговорил торговца-нелегала к трем годам условноКроме того, суд приговорил торговца-нелегала к трем годам условноФото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Верхней Салды собирался заработать на продаже элитного алкоголя, а в итоге разорился в пух и прах. Торговой точкой служил арендованный гараж, здесь мужчина для всех желающих торговал спиртным. Бизнес шел успешно, клиенты охотно брали бутылки 0,5, 0,6 и 0,7 литра с этикетками «HENNESSY Х.О.». Но от элитного коньяка их содержимое было далеко.

По иску известного алкогольного бренда на мужчину завели уголовное дело. Суд признал горе-бизнесмена виновным, приговорил к трем годам условно и обязал выплатить компании «Societe Jas Hennessy & Co» ущерб в 1,3 миллиона рублей.

Не согласившись с решением, мужчина подал апелляию в Свердловский областной суд, где просил отменить приговор.

- Судебная коллегия сочла жалобы несостоятельными, так как размер ущерба контрафактной продукции с незаконным товарным знаком «Hennessy X.O», виновность ответчика установлены, - рассказали в пресс-службе облсуда. - Мужчина торговал контрафактным алкоголем незаконно, без соглашения, лицензионного договора, использовал товарный знак.

Вердикт первой инстанции оставлен без изменения. Кроме ущерба коньячному дому, мужчина должен заплатить 700 тысяч рублей штрафа.

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