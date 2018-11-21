2018-11-21T10:47:49+03:00
Общество

Приехавших в екатеринбургский зоопарк мартышек назвали в честь рек с их Африканской родины

Новых обитателей уже перевели из карантинного в постоянный вольер
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Екатеринбургский зоопаркФото: Екатеринбургский зоопарк
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В Екатеринбургском зоопарке рассказали, как в итоге назвали новых обитетелей - трех зеленых мартышек или гривет.

Безымянные молодые приматы приехали в уральский зоосад в октябре, но до недавнего времени находились на плановом карантине. Сейчас мартышки уже переведены в постоянный вольер.

Сотрудники зоопарка долго спорили, как назвать гривет, а потом решили предложить придумать им имена горожанам, объявив конкурс. Екатеринбуржцы прислали несколько сотен вариантов, из которых были выбраны три самых подходящих.

Самца назвали Джанго, а самок - по названиям африканских рек - Руби и Алима. Именно в Африке изначально и располагался ареал обитания гривет. Но за последние века работорговцы, использовавшие мартышек в качестве домашних животных, распространили их через Атлантический океан до Карибов. А сегодня этих обезьянок можно встретить даже в Вест-Индии, на островах Барбадос, Сент-Киттс, Невис, Ангилья и Синт-Мартен.

- В отличие от близких родственников из рода мартышек, гриветы большую часть времени проводят на земле в поисках пищи, поднимаясь на деревья во время опасности и на ночь, для сна. Всеядны. В рацион входят листья деревьев, семена, орехи, трава, грибы, ягоды, цветы, побеги растений, беспозвоночные, птичьи яйца, мелкие птицы, ящерицы, мелкие грызуны и другие позвоночные, - рассказали в пресс-службе зоопарка. - Несъеденную пищу мартышки могут складывать про запас в специальные защёчные мешки.

Увидеть любопытную зелёную троицу Джанго, Руби и Алиму можно в тёплом павильоне «Обезьяны».

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