2018-11-21T10:21:14+03:00
Общество

Больше 134 тысяч уральцев лишились возможности выехать в другие страны

Люди имеют судебные задолженности
Лев Истомин
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Паспорт есть смысл оформлять только после погашения долговПаспорт есть смысл оформлять только после погашения долговФото: Александр ГЛУЗ
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Больше 134 тысяч жителей Свердловской области лишились права покидать пределы страны из-за различных судебных задолженностей. Специалисты УФССП предложили гражданам до нового года узнать о своих долгах и по возможности погасить их.

Среди должников на Урале больше 16 тысяч человек не выплачивают детям элементы, общий долг по ним составляет 4,5 миллиарда рублей.

Кредитные долги 38,5 тысяч свердловчан составляют 30 миллиардов. 158 миллиардов рублей накопилось у 14,4 тысячи жителей области по жилищно-коммунальным платежам.

Только полностью погасив долги, гражданин может покинуть пределы страны.

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