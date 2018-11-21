2018-11-21T10:19:05+03:00
Экономика

В Оренбургской области строят стратегическую ЛЭП

Она соединит несколько населенных пунктов
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Фото: предоставлено компаниейФото: предоставлено компанией
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ФСК ЕЭС, которая входит в группу «Россети», приступила к строительству высоковольтной линии 220 кВ «РысаевоСаракташ-тяга» взамен действующей. Решение вызвано возрастающей нагрузкой на ЛЭП, построенную в 70-годы.

Новая ЛЭП тянется от подстанции 220 кВ «Рысаево» вблизи города Медногорска до посёлка Саракташ, её протяжённость почти 140 км. Один из строительных отрезков показали журналистам.

Масштабность энергопроекта отметил глава города Орска Андрей Одинцов:

- Строительство новой воздушной линии имеет стратегическое значение, в том числе и для нашего города. Высоковольтная линия «Рысаево – Саракташ-тяга» участвует в передаче электроэнергии на один из крупнейших участков отечественных магистралей – Южно-Уральскую железную дорогу, связывающую Орск с Оренбургом и другими крупными городами.

Энергетики рассказали, что линия имеет современную конструкцию, которая до сих пор не применялась на Урале. Фундамент и металлические опоры устанавливают с увеличенными расстояниями между грозотросом и фазными проводами, что упрочит надёжность электропередачи и исключит вероятность поломок в условиях ветровых нагрузок открытых степных местностей региона.

- Строительство ведется быстрыми темпами, за короткий срок уже установлено 132 опоры из 612 заявленных в инвестиционном проекте, – прокомментировал главный инженер филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – Оренбургское ПМЭС Лев Масасин.

Помимо прочего, новинкой в строительстве ЛЭП будет современный более гладкий провод. В сравнении с обычным, он снижает аэродинамическую нагрузку, а также уменьшает образование наледи, что, с учётом климата этой местности, очень актуально.

Для защиты линий от прямых ударов молнии монтируется грозозащитный трос. Отметим, что всё оборудование российского производства. Ввод в работу новой инфраструктуры позволит повысить надёжность схемы выдачи мощности Ириклинской ГРЭС и электроснабжения центральной части Оренбургской области. В проект вложено 2,5 миллиарда рублей.

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