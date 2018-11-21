2018-11-21T09:31:33+03:00
Общество

На Урале мужчина погубил друга, подвозя его в сад после трех литров пива

Свою вину водитель признал
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пригородный районный суд вынес приговор мужчине, который пьяный сел за руль и устроил смертельное ДТП.

В тот день Владимир Санников выпил порядка трех литров пива, после чего продолжил застолье со знакомым, которого случайно встретил на улице. Закончив пьянку приятель, видя состояние Санникова, почему-то попросил подбросить его на машине до сада. Тот охотно согласился.

- Управляя УАЗом по дороге на подъезде к поселку Горноуральский, мужчина допустил съезд с проезжей части, наезд на препятствие и опрокидывание автомобиля. В результате ДТП пассажир получил травмы, от которых скончался, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Свою вину горе-водитель признал. Суд назначил ему 2,5 года колонии-поселения, а также запретил два года садиться за руль.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Невьянска отметила 108-летний День рождения
Уралец заплатит «Hennessy» 1,3 рублей за то, что прикрывал брендом паленый алкоголь
Приехавших в екатеринбургский зоопарк мартышек назвали в честь рек с их Африканской родины
Больше 134 тысяч уральцев лишились возможности выехать в другие страны
В Оренбургской области строят стратегическую ЛЭП
На Урале похитители выдали себя, отправив свою же жертву за выкупом
«Автомобилист» с разгромным счетом проиграл «Нефтехимику»
В Екатеринбурге мужчина погиб из-за загоревшегося в квартире мусора
Вычислили в соцсетях: В Екатеринбурге автовор попался на любви к красоткам и пицце
Что и когда снесут: Гордума Екатеринбурга объявила войну киоскам
Новое руководство Екатеринбургского цирка написало в полицию два заявления по конфликту с Марчевским
В уральской колонии, где 10 заключенных объявили голодовку, начнут выпускать мороженое
ГИБДД нашли на дорогах Екатеринбурга больше 200 неисправных автобусов
Прокуратура начала проверку после того, как в Екатеринбурге ребенка заставили дважды оплатить проезд в автобусе
В Каменск-Уральском на жилом доме повесили труп барсука
В Екатеринбург прилетел министр культуры Владимир Мединский
«Здесь мучили и убивали людей»: в Екатеринбурге задержали историка, устроившего пикет возле здания МВД
В Екатеринбурге осудили фальшивомонетчиков, пытавшихся сбыть 56 тысяч поддельных рублей
На трассе Екатеринбург - Курган введут реверсивное движение
Лучшим эпидемиологом России стала врач Екатеринбурга
Юбилей Свердловской области отметят гражданским форумом