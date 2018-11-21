На Урале мужчина погубил друга, подвозя его в сад после трех литров пива

СЕГОДНЯ 09:29 2018-11-21T09:31:33+03:00

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Пригородный районный суд вынес приговор мужчине, который пьяный сел за руль и устроил смертельное ДТП.

В тот день Владимир Санников выпил порядка трех литров пива, после чего продолжил застолье со знакомым, которого случайно встретил на улице. Закончив пьянку приятель, видя состояние Санникова, почему-то попросил подбросить его на машине до сада. Тот охотно согласился.

- Управляя УАЗом по дороге на подъезде к поселку Горноуральский, мужчина допустил съезд с проезжей части, наезд на препятствие и опрокидывание автомобиля. В результате ДТП пассажир получил травмы, от которых скончался, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Свою вину горе-водитель признал. Суд назначил ему 2,5 года колонии-поселения, а также запретил два года садиться за руль.