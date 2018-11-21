«Автомобилист» с разгромным счетом проиграл «Нефтехимику»

СЕГОДНЯ 07:35 2018-11-21T07:41:59+03:00

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Игроки «Автомобилиста» на домашнем льду уступили с разгромным счетом нижнекамскому «Нефтехимику». Екатеринбуржцы сделали в ворота соперника в два раза больше бросков, но подвела точность и слишком частые удаления.

Фото: ХК «Автомобилист»

Игра не задалась с начала матча. На первых минутах уральцы несколько раз оставались в меньшинстве, чем гости и воспользовались, забросив две шайбы. Во втором временном отрезке «Нефтехимик» увеличил отрыв до 3:0.

Перед перерывом Найджел Доус сумел реализовать численное преимущество и сократил отставание - 3:1, но стоило пятому игроку соперника появиться на площадке, как они забили четвертый гол.

Фото: ХК «Автомобилист»

- Не забывайте, что мы до этого проиграли четыре матча. Сейчас мы прозодим разбор полетов, поездку в фан-клуб, расторжение контрактов. Впереди у нас очень тяжелые игры, - сказал главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров. - Ну и игра вратаря важна. Когда он играет хорошо, то и команда перестает нервничать.

К концу встречи на табло горел ужасающий для фанатов «шоферов» счет - 6:1. Все, что смогли екатеринбуржцы - это отыграть еще одну шайбу. Найджел Доус оформил дубль.

Фото: ХК «Автомобилист»

- В атаке нам не дали ничего сделать. Соперник выиграл наш пятак и не пустил на свой, цепко играя в обороне, - прокомментировал главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов. - Могу отметить в команде только 10 человек, остальных 10 - нет. Думаю, что отсутствие Коваржа тоже сказалось, потеряли уверенность в оборонных действиях. Будем разбираться, что случилось с командой.