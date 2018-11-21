2018-11-21T07:19:20+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге мужчина погиб из-за загоревшегося в квартире мусора

Его соседей спасателям удалось эвакуировать
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: служба спасения «Сова»Фото: служба спасения «Сова»
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В Екатеринбурге минувшегой ночью произошел пожар на улице Восточная, 22. Около 3:30 загорелась квартира на пятом этаже.

Однако прибывшие на место огнеборцы не смогли оперативно начать тушение. Пробраться к очагу возгорания оказалось проблематично. И не только из-за густого едкого дыма, окутавшего подъезд, но и из-за хлама, которым был завален вход в жилище.

Фото: служба спасения «Сова»

Фото: служба спасения «Сова»

- Пройти внутрь мешали мешки с мусором и старая поломанная мебель, - рассказали в службе спасения «Сова». - На улицу эвакуировали 20 человек, в том числе троих детей. В тушении были задействованы 15 пожарных на трех машинах. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

Фото: служба спасения «Сова»

Фото: служба спасения «Сова»

Во время проливки спасатели обнаружили в квартире тело хозяина. Им оказался одинокий 50-летний мужчина. Остальные жильцы не пострадали.

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