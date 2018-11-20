2018-11-20T18:23:11+03:00
Общество

Вычислили в соцсетях: В Екатеринбурге автовор попался на любви к красоткам и пицце

Вместо девушки на свидание в кафе пришли оперативники
Павел ПИВОВАРОВ
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В ночь на 20 ноября в кафе «Pizza MIA» в центре Екатеринбурге оперативники задержали нечистого на руку 22-летнего парня, которому на кражу аккумуляторов, давно грозит тюремный срок.

Молодого человека полицейские нашли в соцсетях, но, чтобы не спугнуть, решили действовать анонимно: стражи порядка представились от имени красивой девушки, общаясь на самые откровенные темы. А через два месяца позвали на встречу.

Каково же было удивление молодого ловеласа, когда он в кафе вместо увидел нескольких оперативников.

- Парень долгое время никак не соглашался на свидание. То выходил из сети, то появлялся там. В течение долгого времени, он контактировал с внешним миром при помощи лишь соцсетей. Поэтому у нас и возникла такая идея – рассказали «Комсомолке» сотрудники полиции.

В итоге «любовный роман» в пиццерии «Pizza MIA» возле цирка закончился не в пользу ловеласа. Он задержан двумя оперативниками и отдан в руки правосудия.

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