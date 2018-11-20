Что и когда снесут: Гордума Екатеринбурга объявила войну киоскам

СЕГОДНЯ 18:01 2018-11-20T18:04:14+03:00

Город зачистят за три года

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В городской думе Екатеринбурга 20 ноября обсудили перспективы нестационарной торговли в городе. По итогам обсуждения стало понятно – будущего у киосков в уральской столице нет: их зачистят в ближайшие три года.

Сначала избавятся от нелегалов

Во встрече с депутатами приняла участие председатель комитета мэрии по товарному рынку Елена Чернышева. По ее словам, сегодня в Екатеринбурге почти на 700 киосков больше, чем положено. Часть из них расположилась на частных землях, и снести их проблематично. В этом случае на помощь приходят сотрудники полиции.

В этом году усилиями мэрии и правоохранителей получилось убрать 26 нелегальных киосков с частных земель, еще 22 убрали с подачи судебных приставов. Всего за 10 месяцев 2018 года снесено 246 нестационарных объектов торговли.

В беседе депутат Гордумы Григорий Вихарев предложил кардинально решить вопрос с киосками.

- Нарушителей нужно отправить под бульдозер, как это сделали в Москве, - заявил народный избранник.

В ответ Елена Чернышева заявила, что от киосков полностью город не откажется, будет утверждена новая схема на несколько лет вперед.

Товары будут продавать только в магазинахФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Остальных – на торги

Схему будут формировать на основании торгов, в которых будут участвовать конторы, к которым нет претензий по расположению объектов. Киосков станет значительно меньше, а мэр Александр Высокинский ранее и вовсе предрек их полную зачистку.

- Через четыре года все арендные отношения будут обнулены, - отметила председатель комитета по товарному рынку.

В границах первого и второго транспортного кольца киоски уберут, а вот в спальных микрорайонах, а также на отдаленных территориях часть киосков планируется оставить. При этом все объекты оформят в едином стиле, параметры которого зададут в городской администрации.

В конце заседания было принято решение создать рабочую группу для борьбы с нестационарной торговлей. В нее войдут городские депутаты, специалисты мэрии, сотрудники полиции и надзорных ведомств. Стратегия уже согласована с мэром Екатеринбурга Александром Высокинским.