Новое руководство Екатеринбургского цирка написало в полицию два заявления по конфликту с Марчевским
Конфликт между Росгосцирком и Анатолием Марчевским, отстраненным от руководства, директором Екатеринбургского цирка продолжается. Как сообщил Анатолий Авраменко, новый руководитель уральского цирка, они написали два заявления в полицию с просьбой провести проверку.
- Мы просим проверить автостоянку, которая находится на территории цирка, но при этом цирку не принадлежит, - говорит Анатолий Авраменко. - Деньги, которые она собирает, идут не цирку, а какой-то организации. Также мы просим разобраться, каким образом с баланса цирка была выведена его котельная. Она сейчас на балансе у семьи Марчевских находится.
Добавим, что ранее Анатолий Марчевский уже отвечал на вопрос по поводу котельной. На пресс-конференции, которую он провел вскоре после своего отстранения от работы, он заявил:
«Котельная была построена не на цирковой земле, и не за счет средств цирка. Она построена, чтобы цирк и гостиница цирка не зависели от графика подачи горячей воды и тепла в городе, чтобы создать приятные условия для работы и проживания артистам и для содержания животных»
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