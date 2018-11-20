Новое руководство Екатеринбургского цирка написало в полицию два заявления по конфликту с Марчевским

СЕГОДНЯ 17:22 2018-11-20T17:24:59+03:00

Они просят проверить, куда идут деньги от автопарковки цирка и как с его баланса была выведена котельная

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Конфликт между Росгосцирком и Анатолием Марчевским, отстраненным от руководства, директором Екатеринбургского цирка продолжается. Как сообщил Анатолий Авраменко, новый руководитель уральского цирка, они написали два заявления в полицию с просьбой провести проверку.

- Мы просим проверить автостоянку, которая находится на территории цирка, но при этом цирку не принадлежит, - говорит Анатолий Авраменко. - Деньги, которые она собирает, идут не цирку, а какой-то организации. Также мы просим разобраться, каким образом с баланса цирка была выведена его котельная. Она сейчас на балансе у семьи Марчевских находится.

Добавим, что ранее Анатолий Марчевский уже отвечал на вопрос по поводу котельной. На пресс-конференции, которую он провел вскоре после своего отстранения от работы, он заявил:

«Котельная была построена не на цирковой земле, и не за счет средств цирка. Она построена, чтобы цирк и гостиница цирка не зависели от графика подачи горячей воды и тепла в городе, чтобы создать приятные условия для работы и проживания артистам и для содержания животных»

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