2018-11-20T16:45:31+03:00
Общество

В уральской колонии, где 10 заключенных объявили голодовку, начнут выпускать мороженое

Его будут есть сотрудники колоний и сами осужденные
Данил СВЕЧКОВ
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Также мороженое смогут покупать жители ближайших к колонии населенных пунктов. Фото: Александр ГлузТакже мороженое смогут покупать жители ближайших к колонии населенных пунктов. Фото: Александр Глуз
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В скором времени в магазинах уральских колоний, где отовариваются заключенные, появится мороженое местного производства. Выпускать его будут в ИК-26, что в Тавде.

- Для этого закуплено специальное оборудование, подготовлены и находятся на согласовании все необходимые документы, - сообщают в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. - Сладкое лакомство планируется продавать осужденным и сотрудникам колонии, регулярно расширять ассортимент выпускаемой продукции, также реализовывать заинтересованным в сотрудничестве с колонией организациям и частным лицам.

Добавим, что пять дней назад в этой же колонии 10 заключенных объявили голодовку, требуя улучшить им условия содержания.

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