Прокуратура начала проверку после того, как в Екатеринбурге ребенка заставили дважды оплатить проезд в автобусе

СЕГОДНЯ 15:47 2018-11-20T15:47:53+03:00

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Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга организовала проверку после того, как мать 13-летней школьницы подала заявление, посчитав, что с ее ребенком поступили неправильно.

Ранее «КП-Екатеринбург» подробно писала об этой вопиющей ситуации. 19 ноября школьница села в автобус «№1» на улице Луначарского, после чего заплатила на проезд, чтобы добраться до остановки «Тубсанаторий». Вскоре на остановке «Лесопарк» в салон вошел контролер для проверки билетов.

У школьницы не оказалось с собой справки из школы, которая гарантировала ей право на льготный проезд, из-за чего ее заставили еще раз заплатить за проезд, а также на протяжении пяти остановок удерживали в автобусе, составляя акт.

- Контролер составил акт о нарушении от имени матери ребенка, которой в тот момент в автобусе не было, - рассказывают в прокуратуре.

В итоге испуганный ребенок, дважды оплатив проезд, вышел совсем не там, где нужно было. Обратно девочке пришлось добираться на попутке и снова платить за проезд.

- Хорошо, что у нее оказались с собой карманные деньги, и она знала дорогу. Здесь и заблудиться не сложно, - возмущенно рассказывает «Комсомолке» мама ребенка.

Теперь ситуацией занялась районная прокуратура.

- В ходе надзорных мероприятий прокуратура официально запросит составленный контролером акт о нарушении, опросит контролера и кондуктора автобуса по обстоятельства инцидента. Будет установлено, в связи с чем ребенка заставили заплатить дважды за проезд и соблюдены ли были требования законодательства при составлении акта о нарушении в отношении несовершеннолетнего без участия ее законных представителей. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе надзорного ведомства.