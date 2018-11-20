2018-11-20T15:47:53+03:00
Общество

Прокуратура начала проверку после того, как в Екатеринбурге ребенка заставили дважды оплатить проезд в автобусе

Девочку насильно удерживали в транспорте
Лев Истомин
Поделиться:
Ребенка заставили расписаться в протоколе за матьРебенка заставили расписаться в протоколе за матьФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга организовала проверку после того, как мать 13-летней школьницы подала заявление, посчитав, что с ее ребенком поступили неправильно.

Ранее «КП-Екатеринбург» подробно писала об этой вопиющей ситуации. 19 ноября школьница села в автобус «№1» на улице Луначарского, после чего заплатила на проезд, чтобы добраться до остановки «Тубсанаторий». Вскоре на остановке «Лесопарк» в салон вошел контролер для проверки билетов.

У школьницы не оказалось с собой справки из школы, которая гарантировала ей право на льготный проезд, из-за чего ее заставили еще раз заплатить за проезд, а также на протяжении пяти остановок удерживали в автобусе, составляя акт.

- Контролер составил акт о нарушении от имени матери ребенка, которой в тот момент в автобусе не было, - рассказывают в прокуратуре.

В итоге испуганный ребенок, дважды оплатив проезд, вышел совсем не там, где нужно было. Обратно девочке пришлось добираться на попутке и снова платить за проезд.

- Хорошо, что у нее оказались с собой карманные деньги, и она знала дорогу. Здесь и заблудиться не сложно, - возмущенно рассказывает «Комсомолке» мама ребенка.

Теперь ситуацией занялась районная прокуратура.

- В ходе надзорных мероприятий прокуратура официально запросит составленный контролером акт о нарушении, опросит контролера и кондуктора автобуса по обстоятельства инцидента. Будет установлено, в связи с чем ребенка заставили заплатить дважды за проезд и соблюдены ли были требования законодательства при составлении акта о нарушении в отношении несовершеннолетнего без участия ее законных представителей. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе надзорного ведомства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ГИБДД нашли на дорогах Екатеринбурга больше 200 неисправных автобусов
В Каменск-Уральском на жилом доме повесили труп барсука
В Екатеринбург прилетел министр культуры Владимир Мединский
«Здесь мучили и убивали людей»: в Екатеринбурге задержали историка, устроившего пикет возле здания МВД
В Екатеринбурге осудили фальшивомонетчиков, пытавшихся сбыть 56 тысяч поддельных рублей
На трассе Екатеринбург - Курган введут реверсивное движение
Лучшим эпидемиологом России стала врач Екатеринбурга
Юбилей Свердловской области отметят гражданским форумом
На Среднем Урале за год построят 48 школьных стадионов
Улицу Толмачева в Екатеринбурге не будут делать пешеходной
«Мне не интересны 30-летние диванные резонеры»: мэр Екатеринбурга высказался о горожанах
Первый раз в истории: экипаж МКС в составе уральца Сергея Прокопьева за сутки принял два грузовых корабля
Сделал несколько сальто: в Екатеринбурге перевернулся пьяный таксист
На Урале прокуратура вернула недееспособной пенсионерке квартиру, которую она подарила
В Серове «рецидивистку» по алиментам отправили прибираться в мэрии
В Екатеринбурге противники храма-на-драме проведут в знак протеста забег
Водителям на заметку: Пермский тракт заволокло густым туманом
Культурные проекты Свердловской области получат губернаторские гранты в 50 миллионов рублей
В Екатеринбурге придумали, как снять с поста председателя Гордумы
В Каменске-Уральском пьяный дворник напал с ножом на пассажира автобуса, помешавшего ему спать
В Нижнем Тагиле три дома по программе капремонта сдадут на год раньше срока
«Матильду» здесь не покажут: В Екатеринбурге откроют православный киноклуб
Уралец отсудил 360 тысяч у магазина, который три месяца не мог привезти ему кухонный гарнитур
В Екатеринбурге убийца подсказал полиции, как найти тело его жертвы, когда устал прятаться
В Тюмени чиновница представила пирожные с лицами семьи Николая II
60 нижнетагильских детей-сирот получили ключи от новых квартир
Мэр Екатеринбурга обязал коммунальщиков с помощью снега избавить город от пыли
На перекрестке в центре Екатеринбурга автомобилистам разрешили проезжать на красный