В Каменск-Уральском на жилом доме повесили труп барсука

СЕГОДНЯ 15:43 2018-11-20T15:44:48+03:00

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Жители Каменск-Уральского сегодня были шокированы страшной картиной. На одном из домов на улице Строителей кто-то повесил труп животного. Одними из первых, кому несчастный зверек попался на глаза, стали подростки, возвращавшиеся из школы.

- Шла домой из школы и тут сюрприз. Видно было, что весел на веревочке, привязанной к носу, - рассказала одна из девушек.

Некоторое время люди пытались понять, что именно это за животное: кот, лиса, енот, но в итоге пришли к выводу, что больше всего он похож на барсука. Сейчас местные жители намерены привлечь к ответствености того, кто вывесил труп на всеобщее обозрение.

- Мы уже обратились в отдел полиции, они сейчас проводят проверку, - рассказали зоозащитники. - Двое несовершеннолетних очевидцев имеется, а это отягчающее обстоятельство для уголовного дела.