2018-11-20T15:44:48+03:00
Происшествия

В Каменск-Уральском на жилом доме повесили труп барсука

Местные зоозащитники уже написали заявление в полицию
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: паблик "Подслушано Каменск-Уральский" во ВконтактеФото: паблик "Подслушано Каменск-Уральский" во Вконтакте
Изменить размер текста:

Жители Каменск-Уральского сегодня были шокированы страшной картиной. На одном из домов на улице Строителей кто-то повесил труп животного. Одними из первых, кому несчастный зверек попался на глаза, стали подростки, возвращавшиеся из школы.

- Шла домой из школы и тут сюрприз. Видно было, что весел на веревочке, привязанной к носу, - рассказала одна из девушек.

Некоторое время люди пытались понять, что именно это за животное: кот, лиса, енот, но в итоге пришли к выводу, что больше всего он похож на барсука. Сейчас местные жители намерены привлечь к ответствености того, кто вывесил труп на всеобщее обозрение.

- Мы уже обратились в отдел полиции, они сейчас проводят проверку, - рассказали зоозащитники. - Двое несовершеннолетних очевидцев имеется, а это отягчающее обстоятельство для уголовного дела.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вычислили в соцсетях: В Екатеринбурге автовор попался на любви к красоткам и пицце
Что и когда снесут: Гордума Екатеринбурга объявила войну киоскам
Новое руководство Екатеринбургского цирка написало в полицию два заявления по конфликту с Марчевским
В уральской колонии, где 10 заключенных объявили голодовку, начнут выпускать мороженое
ГИБДД нашли на дорогах Екатеринбурга больше 200 неисправных автобусов
Прокуратура начала проверку после того, как в Екатеринбурге ребенка заставили дважды оплатить проезд в автобусе
В Екатеринбург прилетел министр культуры Владимир Мединский
«Здесь мучили и убивали людей»: в Екатеринбурге задержали историка, устроившего пикет возле здания МВД
В Екатеринбурге осудили фальшивомонетчиков, пытавшихся сбыть 56 тысяч поддельных рублей
На трассе Екатеринбург - Курган введут реверсивное движение
Лучшим эпидемиологом России стала врач Екатеринбурга
Юбилей Свердловской области отметят гражданским форумом