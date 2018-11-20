«Здесь мучили и убивали людей»: в Екатеринбурге задержали историка, устроившего пикет возле здания МВД

СЕГОДНЯ 15:12 2018-11-20T15:13:25+03:00

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Пока екатеринбуржцы бежали туда-сюда по своим делам, в центре города их внимание тщетно пытался привлечь известный историк Алексей Мосин. Мужчина вышел на одиночный пикет к зданию на проспекте Ленина, 17, где сегодня располагается свердловское управление МВД. В руках историк держал плакат с надписью «Здесь мучили и убивали людей».

- С середины 1930-х годов здесь располагалось Управление НКВД по Свердловской области. Время от времени буду выходить в подобные пикеты до тех пор, пока на этом здании не будет установлена табличка в память о жертвах террора. Обитатели этого здания попросили меня дать объяснение о цели пикета. Объяснение я представил, - написал в Facebook Мосин.

Объяснительная Фото: Facebook Алексея Мосина

Мужчина вместе с другими общественниками не раз обращались за помощью в установке таблички в мэрию. Последний раз это было при Евгении Ройзмане. Бывший мэр поддержал инициативу горожан, но больше идею никто не одобрил. Сейчас Мосин намерен организовать сбор подписей.