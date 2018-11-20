На трассе Екатеринбург - Курган введут реверсивное движение

СЕГОДНЯ 13:24 2018-11-20T15:06:21+03:00

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На 55-м километре федеральной трассы Р-354 Екатеринбург - Шадринск - Курган, рядом с поселком Марамзино, будет введено реверсивное движение. Специалисты Свердловской железной дороги будут ремонтировать здесь переезд.

- Ограничение будет действовать с 20:00 24 ноября до 3:00 25 ноября. На месте будут выставлены регулировщики, - сообщили в «Уралуправтодоре».

Водителей просят следить за знаками, соблюдать скоростной режим и ПДД.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о внештатной ситуации на дороге можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).