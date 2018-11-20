Юбилей Свердловской области отметят гражданским форумом
17 января региону исполнится 85 лет
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На Среднем Урале стартовала подготовка к празднованию дня рождения региона. 17 января 2019 года ему исполнится 85 лет. Именно в этот день ранее существовавшая Уральская область была разделена на Свердловскую, Челябинскую и Обско-Иртышскую.
Губернатор поручил организовать праздничные мероприятия, а также разработать для торжества символику. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации региона.
Одним из ключевых мероприятия Дня области станет гражданский форум. Его должна организовать и провести региональная Общественная палата.