Юбилей Свердловской области отметят гражданским форумом

СЕГОДНЯ 12:46 2018-11-20T15:05:12+03:00

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На Среднем Урале стартовала подготовка к празднованию дня рождения региона. 17 января 2019 года ему исполнится 85 лет. Именно в этот день ранее существовавшая Уральская область была разделена на Свердловскую, Челябинскую и Обско-Иртышскую.

Губернатор поручил организовать праздничные мероприятия, а также разработать для торжества символику. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации региона.

Одним из ключевых мероприятия Дня области станет гражданский форум. Его должна организовать и провести региональная Общественная палата.