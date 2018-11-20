2018-11-20T15:04:14+03:00
Здоровье

Лучшим эпидемиологом России стала врач Екатеринбурга

Им стала Елена Хохлова из больницы № 14
Олег Галимов
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Фото: предоставлено Горздравом ЕкатеринбургаФото: предоставлено Горздравом Екатеринбурга
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Национальная ассоциация специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, подвела итоги ежегодного конкурса среди эпидемиологов страны и медицинских учреждений.

Лучшим эпидемиологом России, по мнению коллег, стала начальник отдела профилактики инфекционных заболеваний городской больницы № 14 Екатеринбурга Елена Хохлова. Она победила как «Лучший врач-эпидемиолог медицинской организации 2018 года».

- На конкурс был представлен ее проект по профилактике внутрибольничных инфекций, где систематизирована и проанализирована работа по своевременным противоэпидемическим мероприятиям, которые проводились непосредственно в стационаре больницы, - рассказали в горздраве. - Благодаря умению Елены Хохловой «держать руку на пульсе» и своевременно проводить санитарные мероприятия удалось достичь высоких показателей по предупреждению распространения внутрибольничных инфекций.

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