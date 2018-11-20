На Среднем Урале за год построят 48 школьных стадионов

СЕГОДНЯ 12:01 2018-11-20T15:00:35+03:00

По итогам этого года на Среднем Урале будет сдано в эксплуатацию 16 обновленных школьных стадионов Фото: Алексей БУЛАТОВ

На это из бюджета выделят 400 миллионов рублей

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В следующем году физкультура для свердловских школьников может стать едва ли не самым любимым предметом. Депутаты Заксобрания обсудили изменения бюджета на 2019 год и заложили деньги на оборудование школьных стадионов.

На данный момент муниципалитеты подали заявки на переоборудование 48 стадионов, что обойдется региональной казне в 400 миллионов рублей. Правда, из-за большого количества объектов придется сократить размер областных субсидий, выделяемых на строительство одного стадиона. По расчетам экспертов, оптимальный размер финансирования составит 15 - 20 миллионов рублей.

- Это необходимо для того, чтобы максимально большое количество муниципалитетов могло создать у себя современные школьные стадионы, - пояснила заместитель министра общего и профессионального образования Ирина Серкова.

Если проект спортплощадки потребует больших сумм, искать их муниципалитетам придется самим.

По итогам этого года на Среднем Урале будет сдано в эксплуатацию 16 обновленных школьных стадионов.