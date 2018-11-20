Улицу Толмачева в Екатеринбурге не будут делать пешеходной

СЕГОДНЯ 11:25 2018-11-20T11:28:58+03:00

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Улица Толмачёва в центре Екатеринбурга не станет после реконструкции полностью пешеходной. Об этом в эфире программы «Открытая студия» сказал замглавы города по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин.

- Внутри этой территории есть жилые дома. Поэтому, как минимум, нужно обеспечить подъезд машин скорой помощи и пожарной охраны, - отметил чиновник. - Ну и любой житель хочет доехать на своей машине до подъезда, чтобы элементарно сумки с продуктами выгрузить. Сохранить проезд нужно, это требование нормативов.

На данный момент на конкурс по реконструкции отобраны 17 участников. В ближайшее время они представят свои проекты, а 6 декабря на выставке 100+ Forum Russia будут объявлены трое победителей.