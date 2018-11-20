2018-11-20T11:28:58+03:00
Общество

Улицу Толмачева в Екатеринбурге не будут делать пешеходной

Закрыть проезд для машин нельзя по нормативам
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: екатеринбург.рфФото: екатеринбург.рф
Изменить размер текста:

Улица Толмачёва в центре Екатеринбурга не станет после реконструкции полностью пешеходной. Об этом в эфире программы «Открытая студия» сказал замглавы города по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин.

- Внутри этой территории есть жилые дома. Поэтому, как минимум, нужно обеспечить подъезд машин скорой помощи и пожарной охраны, - отметил чиновник. - Ну и любой житель хочет доехать на своей машине до подъезда, чтобы элементарно сумки с продуктами выгрузить. Сохранить проезд нужно, это требование нормативов.

На данный момент на конкурс по реконструкции отобраны 17 участников. В ближайшее время они представят свои проекты, а 6 декабря на выставке 100+ Forum Russia будут объявлены трое победителей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Среднем Урале за год построят 48 школьных стадионов
«Мне не интересны 30-летние диванные резонеры»: мэр Екатеринбурга высказался о горожанах
Первый раз в истории: экипаж МКС в составе уральца Сергея Прокопьева за сутки принял два грузовых корабля
Сделал несколько сальто: в Екатеринбурге перевернулся пьяный таксист
На Урале прокуратура вернула недееспособной пенсионерке квартиру, которую она подарила
В Серове «рецидивистку» по алиментам отправили прибираться в мэрии
В Екатеринбурге противники храма-на-драме проведут в знак протеста забег
Водителям на заметку: Пермский тракт заволокло густым туманом
Культурные проекты Свердловской области получат губернаторские гранты в 50 миллионов рублей
В Екатеринбурге придумали, как снять с поста председателя Гордумы
В Каменске-Уральском пьяный дворник напал с ножом на пассажира автобуса, помешавшего ему спать
В Нижнем Тагиле три дома по программе капремонта сдадут на год раньше срока
«Матильду» здесь не покажут: В Екатеринбурге откроют православный киноклуб
Уралец отсудил 360 тысяч у магазина, который три месяца не мог привезти ему кухонный гарнитур
В Екатеринбурге убийца подсказал полиции, как найти тело его жертвы, когда устал прятаться
В Тюмени чиновница представила пирожные с лицами семьи Николая II
60 нижнетагильских детей-сирот получили ключи от новых квартир
Мэр Екатеринбурга обязал коммунальщиков с помощью снега избавить город от пыли
На перекрестке в центре Екатеринбурга автомобилистам разрешили проезжать на красный