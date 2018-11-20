2018-11-20T10:48:28+03:00
Общество

«Мне не интересны 30-летние диванные резонеры»: мэр Екатеринбурга высказался о горожанах

Ставку глава города делает на тех, кому не более 22 лет
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Весь свой потенциал молодые люди в полной мере смогут проявить, если город выиграет ЭкспоВесь свой потенциал молодые люди в полной мере смогут проявить, если город выиграет ЭкспоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Недавно свердловчане с удивлением узнали, что государство молодежи ничего не должно, а теперь выясняется, что молодежь как будто и вовсе не нравится властям. Правда, не целиком, а отдельными возрастными группами.

- Мне интересны молодые люди возраста 21-22 лет, полные планов и идей. И не интересны 30-летние диванные резонеры. Наши предшественники в этом возрасте строили Уралмаш, возводили заводы и города в глухой тайге. Им есть чем гордиться! - сказал Александр Высокинский.

По мнению мэра, чтобы эта молодежь захотела остаться на родине, ей нужно сделать интересное предложение, куда бы они могли вложить свои силы, идеи и старания. Такой своеобразной панацеей должна стать выставка EXPO-2025.

- Начнется строительство ВСМ, мега-агломераций, логистических комплексов. Каждый молодой человек сможет найти место для своего подвига, - резюмировал глава уральской столицы. - В этом случае город станет более комфортным для всех жителей, местом приложения сил талантливой и амбициозной молодежи, которая и станет мотором развития Екатеринбурга!

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