2018-11-20T09:51:51+03:00
Общество

Первый раз в истории: экипаж МКС в составе уральца Сергея Прокопьева за сутки принял два грузовых корабля

Один из них прибыл из России, другой - из США
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: блог Сергея Прокопьева во ВконтактеФото: блог Сергея Прокопьева во Вконтакте
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На международной космической станции, где сейчас работает екатеринбуржец Сергей Прокопьев, произошло уникальное событие. Один за другим к борту пристыковались сразу два грузовых корабля.

Фото: блог Сергея Прокопьева во Вконтакте

Фото: блог Сергея Прокопьева во Вконтакте

Первым прибыл «Прогресс МС-10» из России. Космический грузовик доставил почти 2,5 тонны оборудования, продовольствия, топлива, воды, кислорода и воздуха.

Фото: блог Сергея Прокопьева во Вконтакте

Фото: блог Сергея Прокопьева во Вконтакте

Спустя несколько часов МКС уже встречал американский «Cygnus». Это частный автоматический грузовой космический корабль снабжения. Его конструкция не предусматривает возвращения на Землю, поэтому после отстыковки корабль с утилизируемым мусором разрушится при вхождении в плотные слои атмосферы.

Фото: блог Сергея Прокопьева во Вконтакте

Фото: блог Сергея Прокопьева во Вконтакте

- С помощью гигантской руки-манипулятора экипаж на станции сегодня «поймал» и осуществил стыковку к МКС еще одного грузовика - американского «Cигнуса», - написал в своем блоге Сергей Прокопьев. - Два корабля в одни сутки - первый раз в истории!

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