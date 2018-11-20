2018-11-20T09:21:46+03:00
Происшествия

Сделал несколько сальто: в Екатеринбурге перевернулся пьяный таксист

Мужчина продолжил пить и после аварии
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Теперь водителю грозит штраф и лишение правТеперь водителю грозит штраф и лишение правФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге пьяный таксист компании «Везет» устроил ДТП. Авария произошла минувшей ночью возле торгового центра «Карнавал». Renault Logan врезался в бордюр, после чего несколько раз перевернулся и приземлился в паре сантиметров от трамвайных путей.

- 50-летний водитель не справился с управлением и допустил выезд с проехжей части и опрокидывание машины, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - У мужчины были признаки сильного опьянения, но отпрохождения медосвидетельствования он отказался. Поэтому на него составили административный протокол.

В Госавтоинспекции также сообщили, что в авариии никто не пострадал. Однако, по словам, очевидцев, таксист вез пассажира, который получил травму шеи, но от поездки в больницу отказался. Сам водитель тем временем продолжал пить спиртное.

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