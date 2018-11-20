2018-11-20T09:03:20+03:00
Общество

В Серове «рецидивистку» по алиментам отправили прибираться в мэрии

Женщина задолжала сыну 760 тысяч рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Должница прекратила вести асоциальный образ жизни и пообещала найти официальную работуДолжница прекратила вести асоциальный образ жизни и пообещала найти официальную работуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Серове «рецидивистка» по алиментам в качестве наказания будет трудиться на благо родного города. Женщину лишили родительских прав, а ее 10-летнего сына отправили в детский дом, обязав нерадивую мать выплачивать деньги на содержание.

Однако женщина не перечислила ребенку ни копейки. На предупреждение приставов она никак не реагировала, на работу не устраивалась, в центр занятости на учет не вставала. В результате сумма долга выросла до 760 тысяч рублей, а алиментщицу привлекли к административной ответственности.

- Должница продолжала уклоняться от уплаты алиментов, в связи с чем ее привлекли уже к уголовной ответственности. Суд назначил ей 80 часов обязательных работ. Свое наказание должница отбывает в Администрации Гаринского округа, где проводит уборку территории и участвует в иной хозяйственной деятельности.

Нареканий к неплательщице нет. Более того, должница прекратила вести асоциальный образ жизни и пообещала найти официальную работу и наконец-то начать содержать сына.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Среднем Урале за год построят 48 школьных стадионов
Улицу Толмачева в Екатеринбурге не будут делать пешеходной
«Мне не интересны 30-летние диванные резонеры»: мэр Екатеринбурга высказался о горожанах
Первый раз в истории: экипаж МКС в составе уральца Сергея Прокопьева за сутки принял два грузовых корабля
Сделал несколько сальто: в Екатеринбурге перевернулся пьяный таксист
На Урале прокуратура вернула недееспособной пенсионерке квартиру, которую она подарила
В Екатеринбурге противники храма-на-драме проведут в знак протеста забег
Водителям на заметку: Пермский тракт заволокло густым туманом
Культурные проекты Свердловской области получат губернаторские гранты в 50 миллионов рублей
В Екатеринбурге придумали, как снять с поста председателя Гордумы
В Каменске-Уральском пьяный дворник напал с ножом на пассажира автобуса, помешавшего ему спать
В Нижнем Тагиле три дома по программе капремонта сдадут на год раньше срока
«Матильду» здесь не покажут: В Екатеринбурге откроют православный киноклуб
Уралец отсудил 360 тысяч у магазина, который три месяца не мог привезти ему кухонный гарнитур
В Екатеринбурге убийца подсказал полиции, как найти тело его жертвы, когда устал прятаться
В Тюмени чиновница представила пирожные с лицами семьи Николая II
60 нижнетагильских детей-сирот получили ключи от новых квартир
Мэр Екатеринбурга обязал коммунальщиков с помощью снега избавить город от пыли
На перекрестке в центре Екатеринбурга автомобилистам разрешили проезжать на красный