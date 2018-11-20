В Серове «рецидивистку» по алиментам отправили прибираться в мэрии

СЕГОДНЯ 08:09 2018-11-20T09:03:20+03:00

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В Серове «рецидивистка» по алиментам в качестве наказания будет трудиться на благо родного города. Женщину лишили родительских прав, а ее 10-летнего сына отправили в детский дом, обязав нерадивую мать выплачивать деньги на содержание.

Однако женщина не перечислила ребенку ни копейки. На предупреждение приставов она никак не реагировала, на работу не устраивалась, в центр занятости на учет не вставала. В результате сумма долга выросла до 760 тысяч рублей, а алиментщицу привлекли к административной ответственности.

- Должница продолжала уклоняться от уплаты алиментов, в связи с чем ее привлекли уже к уголовной ответственности. Суд назначил ей 80 часов обязательных работ. Свое наказание должница отбывает в Администрации Гаринского округа, где проводит уборку территории и участвует в иной хозяйственной деятельности.

Нареканий к неплательщице нет. Более того, должница прекратила вести асоциальный образ жизни и пообещала найти официальную работу и наконец-то начать содержать сына.