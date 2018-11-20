В Екатеринбурге противники храма-на-драме проведут в знак протеста забег

СЕГОДНЯ 07:43 2018-11-20T07:47:07+03:00

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В центре Екатеринбурга пройдет необычный забег. К счастью автомобилистов, на этот раз дороги перекрывать никто не будет. Кроме того, в отличии от других подобных мероприятий забег станет не сопртивным, а социальным. Он организован в защиту сквера на Октябрьской площади и против строительства храма-на-драме.

Фото: организаторы забега

- У каждого из нас есть моменты, связанные с этим местом. Вы шли по скверу к главной площадке Ночи музыки? Смотрели салют на дне города? Сидели под яблонями летним днем или, может, делали утреннюю пробежку? - рассказывают организаторы акции. - Если строительство не будет остановлено, то все деревья в сквере могут вырубить в этом году, а сам сквер станет стройплощадкой на долгие годы. Парк - территория общего пользования, он принадлежит нам - жителям Екатеринбурга.

Дистанция забега составит 2340 метров. Эта цифра не случайна. Сейчас в сквере ровно 234 дерева, которым угрожает вырубка. Но забег - название условное. Участники акции могут преодолеть маршрут бегом, на велосипеде, самокате или просто прогуливаясь с коляской.

Старты будут проходить 24 ноября каждые 20 минут, начиная с 11:00. Участие бесплатное, медицинская справка для не требуется.