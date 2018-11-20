2018-11-20T07:21:21+03:00
Авто

Водителям на заметку: Пермский тракт заволокло густым туманом

Автомобилистов просят сбавить скорость
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Самая плохая видимость на подъезде к ЕкатеринбургуСамая плохая видимость на подъезде к ЕкатеринбургуФото: Алексей БУЛАТОВ
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«Уралуправтодор» предупреждает автомобилистов об ухудшении видимости на трассе Р-242 Пермь-Екатеринбург. На подъезде к уральской столице дорогу окутал сильный туман.

Водителей просят быть особенно внимательными, не устраивать гонки, соблюдать дистанцию и не совершать резких и опасных поворотов и обгонов.

- Основным залогом безопасной езды в условиях тумана является снижение скоростного режима. Если вы попали в туман, выбирайте ту скорость движения, при которой успеете среагировать на возникшее впереди препятствие, - напомнили в «Уралуправтодоре».

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный.

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