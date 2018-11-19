В Екатеринбурге придумали, как снять с поста председателя Гордумы

СЕГОДНЯ 18:37 2018-11-19T18:39:13+03:00

В регламент органа один из депутатов предложил внести изменения

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В регламент городской думы Екатеринбурга могут внести изменения, которые существенно изменят порядок работы официального органа власти. Проект поправок председателю думы направил депутат Константин Киселев, который, в частности, предложил ввести должность второго вице-спикера и назначить общественных советников. Кроме этого, народный избранник объяснил в документе, как нужно скорректировать процедуру отзыва главы Гордумы и вице-спикера.

Проект поправок к думскому регламенту председатель думы Игорь Володин рассмотрел на совете с председателями профильных комиссий и представителями юридического отдела администрации Екатеринбурга.

Первым пунктом в документе, предложенным Константином Киселевым, стоит изменение повестки заседания Гордумы «с голоса». Если сейчас любой вопрос вносится в повестку заседания большинством голосов непосредственно во время работы, после чего он должен быть рассмотрен. То в случае принятия поправок все вопросы должны предварительно быть одобрены профильными комиссиями.

Также Киселев предложил ввести должность второго вице-спикера (пост первого занимает Виктор Тестов второй срок подряд).

Третьим пунктом в документе значится введение постов советников председателя городской думы и изменение процедуры отзыва председателя и вице-спикера Гордумы.

По словам председателя Игоря Володина, после рассмотрения документ вынесут на рассмотрение профильной комиссией по местному самоуправлению.