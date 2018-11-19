В Каменске-Уральском пьяный дворник напал с ножом на пассажира автобуса, помешавшего ему спать

СЕГОДНЯ 17:11 2018-11-19T17:12:01+03:00

Он ранил его в шею и ногу

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В Каменске-Уральском средь бела дня случилась поножовщина. В автобусе 19-го маршрута один из пассажиров напал с ножом на другого. Будучи пьяным, он уснул в салоне, положив голову на плечо соседу. А когда тот оттолкнул его, полез драться.

– Мужчина выхватил нож и стал размахивать им, – поясняет Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. – Он нанес соседу два ранения в область шеи и левой икроножной мышцы.

Госпитализация пострадавшему не понадобилась – помощь медики оказали ему на месте. А вот дворнику теперь может грозить до двух лет лишения свободы по статье «Угроза убийством».Как выяснили сотрудники полиции позже, нападавшему 44 года и он работает дворником.