Уралец отсудил 360 тысяч у магазина, который три месяца не мог привезти ему кухонный гарнитур
Служители Фемиды заступились за жителя Екатеринбурга, который не дождался своего кухонного гарнитура. Мебель, которую он купил за 124 тысячи 150 рублей, поставщик все не вез и не вез. В итоге лишь через три месяца после установленного договором срока покупатель получил ее, и то не всю, а лишь часть.
- В адрес продавца была подготовлена претензия с требованием расторгнуть договор купли-продажи и вернуть уплаченные за мебель деньги, но претензия осталась без ответа, - поясняют в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. - Тогда консультационным пунктом для потребителей от имени покупателя было подготовлено исковое заявление в суд.
Суд в итоге взыскал с продавца деньги и за мебель, и за судебные расходы, и за моральный вред. Кроме того ему придется выплатить неустойку за нарушение срока поставки мебели. Всего более 360 тысяч рублей.