2018-11-19T16:35:12+03:00
Общество

Уралец отсудил 360 тысяч у магазина, который три месяца не мог привезти ему кухонный гарнитур

За свою мебель мужчина заплатил больше 124 тысяч
Данил СВЕЧКОВ
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Служители Фемиды обязали магазин оплатить неустойку и причиненный моральный вред.Служители Фемиды обязали магазин оплатить неустойку и причиненный моральный вред.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Служители Фемиды заступились за жителя Екатеринбурга, который не дождался своего кухонного гарнитура. Мебель, которую он купил за 124 тысячи 150 рублей, поставщик все не вез и не вез. В итоге лишь через три месяца после установленного договором срока покупатель получил ее, и то не всю, а лишь часть.

- В адрес продавца была подготовлена претензия с требованием расторгнуть договор купли-продажи и вернуть уплаченные за мебель деньги, но претензия осталась без ответа, - поясняют в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. - Тогда консультационным пунктом для потребителей от имени покупателя было подготовлено исковое заявление в суд.

Суд в итоге взыскал с продавца деньги и за мебель, и за судебные расходы, и за моральный вред. Кроме того ему придется выплатить неустойку за нарушение срока поставки мебели. Всего более 360 тысяч рублей.

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