В Екатеринбурге убийца подсказал полиции, как найти тело его жертвы, когда устал прятаться

СЕГОДНЯ 16:18 2018-11-19T16:19:45+03:00

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В Екатеринбурге судили бездомного мужчину, который обвинялся в убийстве другого бездомного. Случилось это в конце ноября 2017 года на теплотрассе рядом с улицей Боткинской. В ходе ссоры он избил своего знакомого сначала деревянной палкой, а потом и ножом ударил.

- Злоумышленник спрятал тело потерпевшего под трубами, а сам скрылся и стал проживать в разных местах Екатеринбурга, - сообщают в СУ СКР по Свердловской области. - В начале февраля 2018 года он вновь прибыл на указанную теплотрассу и заметил, что тело потерпевшего продолжает оставаться на прежнем месте. Создавая видимость своей непричастности к произошедшему, подсудимый сообщил одной женщине, проживающей в доме по улице Боткинской, что он обнаружил тело неизвестного мужчины.

На месте преступления прибывшие сыщики нашли и нож, которым был убит человек. А вскоре они вычислили и человека, державшего его в руке.

- Под гнетом неопровержимых улик он дал признательные показания, - добавляют в ведомстве. - Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.