В Тюмени чиновница представила пирожные с лицами семьи Николая II
Кондитерские изделия продавались по 150 рублей
Также на торжестве представили торт в виде книги. Фото: Instagram
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В Тюмени холдинг «Максим» представил на ежегодном мероприятии «Большой десертный бал» пирожные с изображениями членов семьи последнего русского императора Николая II. Фотографии кондитерских изделий, которые продавались по 150 рублей, выложили в Instagram.
Фото: Instagram
Также на конкурсе был представлен торт в виде книги о Романовых, а один из участников приготовил съедобный царский поезд. Примечательно, что холдинг был основан нынешним уполномоченным по правам предпринимателей в Тюменской области Ларисой Невидайло.