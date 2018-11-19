В Тюмени чиновница представила пирожные с лицами семьи Николая II

СЕГОДНЯ 16:16 2018-11-19T16:21:58+03:00

Также на торжестве представили торт в виде книги. Фото: Instagram

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В Тюмени холдинг «Максим» представил на ежегодном мероприятии «Большой десертный бал» пирожные с изображениями членов семьи последнего русского императора Николая II. Фотографии кондитерских изделий, которые продавались по 150 рублей, выложили в Instagram.

Фото: Instagram

Также на конкурсе был представлен торт в виде книги о Романовых, а один из участников приготовил съедобный царский поезд. Примечательно, что холдинг был основан нынешним уполномоченным по правам предпринимателей в Тюменской области Ларисой Невидайло.