60 нижнетагильских детей-сирот получили ключи от новых квартир

СЕГОДНЯ 15:47 2018-11-19T15:48:46+03:00

Молодые люди этой категории заселяют в городе уже четвертый дом

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В Нижнем Тагиле 60 детей-сирот получили собственное жилье. Молодые люди этой категории заселяют уже четвертый дом. Жилье им выделили на улице Пиритной.

Общая стоимость госконтрактов на долевое строительство квартир общей площадью 2023 квадратных метров составила 81,9 миллиона рублей.

Кто-то из новоселов заезжать пока не собирается - хочет неторопясь сделать ремонт и обдумать дизайн будущего интерьера. А кто-то готов к переезду хоть сейчас - в основном это молодые семьи с детьми, которые пока вынуждены снимать квартиру или ютиться в одной вместе с родителями.

- За время реализации действующей областной программы, в Нижнем Тагиле с 2010 года по настоящее время построено и приобретено 493 квартиры, - сообщили в Департаменте информполитики региона. - По данным фонда жилищного строительства до конца года жилье будет предоставлено детям-сиротам Тавды, Талицы, Ачита, Белоярского ГО.