Мэр Екатеринбурга обязал коммунальщиков с помощью снега избавить город от пыли
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский обязал глав районных администраций усилить уборку города. При этом мэр даже дал совет, как одним выстрелом убить двух зайцев. Для этого нужно использовать сугробы как адсорбент - тогда с улиц одновременно исчезнет и снег и пыль.
- Только за воскресенье рабочие убрали почти 100 тонн снежно-пылевых комьев, а в ночь на понедельник вывезли еще 457 тонн. В понедельник расчистка дорог и тротуаров будет продолжена в интенсивном режиме. Для этого выведены 170 уборочных машин и 530 рабочих, - рассказали в пресс-службе мэрии.
Для прометания районные ДЭУ планируют задействовать 30 комбинированных дорожных машин, оборудованных отвалами и щетками, 60 колесных тракторов, 13 снегопогрузчиков, 50 самосвалов и 7 грейдеров.