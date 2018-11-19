Мэр Екатеринбурга обязал коммунальщиков с помощью снега избавить город от пыли

СЕГОДНЯ 15:37 2018-11-19T15:39:18+03:00

В ночь с воскресенья на понедельник из города вывезли 457 тонн снего-пылевой массы Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский обязал глав районных администраций усилить уборку города. При этом мэр даже дал совет, как одним выстрелом убить двух зайцев. Для этого нужно использовать сугробы как адсорбент - тогда с улиц одновременно исчезнет и снег и пыль.

- Только за воскресенье рабочие убрали почти 100 тонн снежно-пылевых комьев, а в ночь на понедельник вывезли еще 457 тонн. В понедельник расчистка дорог и тротуаров будет продолжена в интенсивном режиме. Для этого выведены 170 уборочных машин и 530 рабочих, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Для прометания районные ДЭУ планируют задействовать 30 комбинированных дорожных машин, оборудованных отвалами и щетками, 60 колесных тракторов, 13 снегопогрузчиков, 50 самосвалов и 7 грейдеров.