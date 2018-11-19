2018-11-19T15:02:52+03:00
Общество

На перекрестке в центре Екатеринбурга автомобилистам разрешили проезжать на красный

Пока правило носит экспериментальный характер
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: екатеринбург.рфФото: екатеринбург.рф
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В Екатеринбурге на пересечении улиц 8 Марта и Щорса появился необычный дорожный знак - «Уступи всем, и можно направо». Он разрешает водителям, двигающимся по 8 Марта со стороны Фрунзе, поворачивать направо, даже на красный сигнал светофора.

Знак появился в рамках предварительного национального стандарта, принятого в стране в конце прошлого года. Он вводит в действие новые знаки и предусматривает их использование наравне с другими до 2020 года.

- Если не будет дорожно-транспортных происшествий, мы рассмотрим возможность установки таких знаков и на других перекрестках. Применять везде их нельзя, установка возможна только там, где нет пешеходов, они переходят улицы, используя подземный переход. Мы рассчитываем, что снизятся заторовые ситуации, а пропускная способность увеличится на 15%, - заявил зампредседателя Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации Сергей Яскевич.

Отметим, что ранее в уральской столице уже появились два экспериментальных знака - «Выделенная трамвайная полоса» на проспекте Ленина от Вайнера до Московской и «Парковка», совмещенный с табличкой «Способ постановки транспортного средства на стоянку» на улице Малышева на участке от Восточной до Луначарского.

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