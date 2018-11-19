Страховая «Уральских авиалиний» пытается отсудить у «Кольцово» 38 миллионов за птицу в двигателе самолета

СЕГОДНЯ 14:38 2018-11-19T14:39:21+03:00

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Компания «Альфастрахование» и «Уральские авиалинии» подали иск на аэропорт «Кольцово» из-за птицы, которая попала в двигатель самолета. Все произошло в мае этого года, когда U6–3725 Екатеринбург - Анталья был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за мертвой птицы.

После этого страховая выплатила авиакомпании 38 миллионов рублей, но теперь эту же сумму хотят взыскать с «Кольцово». Истец считает, что воздушная гавань не выполнила все необходимые условия, чтобы обеспечить безопасность полета.

Заседание в Арбитражном суде было назначено на 14 ноября, но в итоге его перенесли на 17 декабря.