В Нижнем Тагиле неделю ищут воспитанника реабилитационного центра

СЕГОДНЯ 14:37 2018-11-19T14:39:04+03:00

Подросток вышел из школы, и с тех по его никто не видел

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В Нижнем Тагиле ищут 15-летнего воспитанника социально-реабилитационного центра. Илья Кокотеев пропал 9 ноября. Днем он вышел из школы № 12 на улице Жуковского, и с тех пор его никто не видел.

Приметы подростка: рост 180 сантиметров, телосложение среднее, волосы светло-русые, глаза серые. В день исчезновения был одет в черную куртку, темно-синие джинсы, серые кроссовки, при себе имел черный рюкзак.

В спецучреждении Илья оказался весной. Его отца и мать лишили родительских прав, поэтому мальчика воспитывала бабушка. Однако со временем пожилая женщина перестала справляться с повзрослевшим внуком: подросток стал регулярно сбегать из дома, состоял на учете в ПДН.

- Последний раз юноша уходил в конце октября, тогда сотрудники полиции нашли его у матери. На этот раз инспекторы ПДН проверили родных подростка, но ни у кого тот не появлялся. Сотового телефона у юноши с собой нет, - рассказали МУ МВД России «Нижнетагильское». - На розыск несовершеннолетнего ориентированы все дежурные наряды полиции, ежедневно проверяются привокзальная площадь, торговые центры, круглосуточные магазины.

Тех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Ильи Кокотеева, просят сообщить в ОП-18 Нижнего Тагила по телефонам: (3435) 47-71-02, 43-15-59.