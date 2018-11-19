2018-11-19T14:39:41+03:00
Экономика

Впервые в истории: Свердловской области присвоили высокий кредитный рейтинг

Это должно повысить инвестиционную привлекательность региона
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Свердловской области впервые присвоен высокий кредитный рейтинг, подтвердивший финансовую устойчивость региона.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило региону кредитный рейтинг и рейтинг выпусков облигаций на уровне ruAA-, а прогноз признало как «Стабильный». Такой уровень показывает высокую кредитоспособность, финансовую надежность области, а значит, повышает его инвестиционную привлекательность.

- Аналитиками отмечается положительная динамика экономических показателей: объем ВРП по итогам 2017 года оценивается на уровне 2,1 триллиона рублей, что на 5,6 % выше результатов предыдущего года. Объем инвестиций в основной капитал составил 303 миллиарда рублей, отношение инвестиций в основной капитал к ВРП за последние три года составило 15,6 %, - рассказали в Департаменте информполитики региона. - Низкий уровень долговой нагрузки тоже положительно влияниет на уровень рейтинга.

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