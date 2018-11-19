Теперь только постная еда: пассажир Кольцово пытался нелегально провезти 20 килограммов специй

СЕГОДНЯ 13:49 2018-11-19T14:03:10+03:00

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В Кольцово попался очередной пассажир, пытающийся провезти в багаже запрещенные товары. На этот раз таможенники задержали мужчину, прилетевшего в Екатеринбург из Ташкента. При себе у него была спортивная сумка, однако вместо вещей она была доверху набита всевозможными пряностями.

Таможенники изъяли десятки пакетов специй общей массой 20 килограммов. Но ни на одном из них не было никаких этикеток.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

- Как пояснил гражданин Узбекистана, он работает на рынке и специи вез для продажи. Вот только о том, что коммерческую партию нужно декларировать, он не знал. К тому же ни чеков, ни сертификатов, подтверждающих безопасность продукции, у предпринимателя не было, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

На мужчину завели административное дело, а специи направили на экспертизу, чтобы выяснить их состав и цену. Мужчине грозит штраф в размере от половины стоимости всего багажа.