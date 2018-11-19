2018-11-19T14:05:15+03:00
Общество

На Урале за смертельное ДТП отправили за решетку дальнобойщика из Тюмени

Грузовик, которым управлял мужчина, врезался в «семерку» «Жигулей»
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Камышловский суд отправил в колонию водителя-дальнобойщика из Тюмени. Музаффара Дадажонова признали виновным в нарушении ПДД, которое привело к смерти человека.

В январе этого года Дадажонов на Тюменском тракте выехал на встречную полосу, где столкнулся с вазовской «семеркой». В «Жигулях» ехали три человека, и все они пострадали.

Водитель получил открытый перелом бедра, закрытый вывих бедра и закрытый перелом лодыжки. У его пассажира диагностировали разрыв селезенки, компрессионный перелом позвоночника и перелом ключицы. Самые тяжелые травмы получила 80-летняя пассажирка, позже она скончалась в больнице.

- Подсудимый вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, принес извинения потерпевшим, а также добровольно частично возместил моральный вред, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд учел эти обстоятельства и приговорил Музаффара Дадажонова к двум годам колонии-поселения и запретил мужчине три года садиться за руль.

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