2018-11-19T12:09:51+03:00
Общество

Пьяный житель Арамили расстрелял из ружья соседскую иномарку

Дробь изрешетила багажник машины
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Росгвардии по Свердловской областиФото: пресс-служба Росгвардии по Свердловской области
Изменить размер текста:

В Арамили росгвардейцы задержали мужчину, открывшего стрельбу на улице. Инцидент произошел в одном из дворов на улице Рабочая. К моменту прибытия бойцов никого из людей дебошир, к счастью, не ранил, но успел прострелить багажник припаркованной рядом Mitsubishi.

Фото: пресс-служба Росгвардии по Свердловской области

Фото: пресс-служба Росгвардии по Свердловской области

- Задержанный повздорил с тремя молодыми людьми, на почве личной неприязни вспыхнул конфликт. В процессе завязавшейся драки 37-летний местный житель произвел случайный выстрел из ружья. Заряд дроби попал в автомобиль, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

Фото: пресс-служба Росгвардии по Свердловской области

Фото: пресс-служба Росгвардии по Свердловской области

Дебошира задержали и передали полиции. Экспертиза установила, что мужчина был пьян.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Екатеринбуржцы смогут сфотографироваться с чемпионским поясом Хабиба Нурмагомедова
На Среднем Урале три завода погасили 23 миллиона долга по зарплате
В Асбесте водитель оштрафован за непринятую полицейскими взятку
За год долг свердловских алиментщиков вырос еще на 1 миллиард рублей
Парковки больше нет: в Екатеринбурге на Площади 1905 года начали строить ледовый городок
В Самаре поймали Дракона-гастролера, обокравшего на Урале пенсионерку
Снизошли: конкуренты «Спецавтобазы» разрешили ей заключать новые договоры на вывоз мусора
В уральскую столицу постепенно возвращаются заморозки и снегопады
Есть пострадавшие: в Екатеринбурге троллейбус врезался в киоск
Мэрия Екатеринбурга купит 13 квартир для жителей аварийных домов
В доме на Новой Сортировке нашли тело 13-летней школьницы
В понедельник в Екатеринбурге откроют движение по переулку Шаронова
В Екатеринбурге стартовала бесплатная вакцинация против гриппа
Мэр Екатеринбурга отдал десантникам особняк в стиле «модерн»