Пьяный житель Арамили расстрелял из ружья соседскую иномарку

СЕГОДНЯ 12:06 2018-11-19T12:09:51+03:00

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В Арамили росгвардейцы задержали мужчину, открывшего стрельбу на улице. Инцидент произошел в одном из дворов на улице Рабочая. К моменту прибытия бойцов никого из людей дебошир, к счастью, не ранил, но успел прострелить багажник припаркованной рядом Mitsubishi.

Фото: пресс-служба Росгвардии по Свердловской области

- Задержанный повздорил с тремя молодыми людьми, на почве личной неприязни вспыхнул конфликт. В процессе завязавшейся драки 37-летний местный житель произвел случайный выстрел из ружья. Заряд дроби попал в автомобиль, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

Фото: пресс-служба Росгвардии по Свердловской области

Дебошира задержали и передали полиции. Экспертиза установила, что мужчина был пьян.