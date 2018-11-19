2018-11-19T14:08:07+03:00
Общество

Екатеринбуржцы смогут сфотографироваться с чемпионским поясом Хабиба Нурмагомедова

Также трофей привезут в Санкт-Петербург, Москву, Краснодар и Нижний Новгород
Олег Галимов
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Любой желающий сможет сфотографироваться с трофеем. Фото: Instagram Хабиба НурмагомедоваЛюбой желающий сможет сфотографироваться с трофеем. Фото: Instagram Хабиба Нурмагомедова
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Жители Екатеринбурга смогут увидеть чемпионский пояс бойца ММА Хабиба Нурмагомедова. Недавно он защитил титул в суперлегком весе, победив в схватке ирландца Конора Макгрегора.

Екатеринбург занял второе место, набрав 12,7 % голосов. Помимо уральской столицы, трофей привезут в Санкт-Петербург, Москву, Краснодар и Нижний Новгород. Сам спортсмен в эти города приехать не сможет.

- Reebok придумал хорошее дело - показать мой пояс в разных городах России, - написал Хабиб в Instagram. - Пояс настоящий. Сам приехать, к сожалению, не смогу в это время.

Где и когда можно будет сфотографироваться с чемпионским поясом, станет известно в ближайшие недели.

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