2018-11-19T14:35:20+03:00
Общество

На Среднем Урале три завода погасили 23 миллиона долга по зарплате

Свои деньги наконец-то получили 1 297 сотрудников
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Людям не платили от одного до трех месяцевЛюдям не платили от одного до трех месяцевФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге прокуратура помогла рабочим трех предприятий получить долг по зарплате. ООО «Эльмаш (УЭТМ)» и АО «Уралэлектротяжмаш» не заплатили сотрудникам за сентябрь, а на ООО «Уралсибмонтажавтоматика» денег не платили аж с июня до октября. В общей сложности заводы задолжали 1297 рабочим 23 миллиона рублей.

- Прокуратура Орджоникидзевского района в целях восстановления трудовых прав работников ООО «Эльмаш (УЭТМ)», АО «Уралэлектротяжмаш», направила в суд более 70 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании начисленных, но не выплаченных денег, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В адрес руководителя ООО «Уралсибмонтажавтоматика» внесены представления об устранении нарушений трудового законодательства. Генеральный директор привлечен к административной ответственности.

На данный момент все предприяти погасили долги перед сотрудниками.

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