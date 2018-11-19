В Асбесте водитель оштрафован за не принятую полицейскими взятку

СЕГОДНЯ 11:02 2018-11-19T14:34:22+03:00

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В Асбесте вынесли приговор местному жителю, давшему взятку полицейским. Автомобиль мужчины инспекторы остановили, когда заметили, что водитель не пристегнут. Однако когда дверь машины открылась, оказалось, что рулевой еще и пьян. Это доказала проверка на алкотестере.

Полицейские начали оформлять протокол, параллельно объясняя, что мужчине грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав от 1,5 до 2 лет.

- На столь долгий период времени оставаться без машины не входило в планы мужчины, поэтому он решил «договориться» со стражами порядка и протянул им 15 тысяч рублей. Несмотря на высказанное ему предупреждение о том, что дача взятки уголовно наказуема, мужчина продолжал настаивать на том, чтобы полицейские приняли деньги. Но принципиальные стражи порядка оказались непреклонны, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

В качестве наказания суд оштрафовал горе-водителя на 150 тысяч рублей.