2018-11-19T14:34:22+03:00
Общество

В Асбесте водитель оштрафован за не принятую полицейскими взятку

За несоставление протокола мужчина предлагал 15 тысяч рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Теперь водителю придется заплатить два штрафаТеперь водителю придется заплатить два штрафаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Асбесте вынесли приговор местному жителю, давшему взятку полицейским. Автомобиль мужчины инспекторы остановили, когда заметили, что водитель не пристегнут. Однако когда дверь машины открылась, оказалось, что рулевой еще и пьян. Это доказала проверка на алкотестере.

Полицейские начали оформлять протокол, параллельно объясняя, что мужчине грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав от 1,5 до 2 лет.

- На столь долгий период времени оставаться без машины не входило в планы мужчины, поэтому он решил «договориться» со стражами порядка и протянул им 15 тысяч рублей. Несмотря на высказанное ему предупреждение о том, что дача взятки уголовно наказуема, мужчина продолжал настаивать на том, чтобы полицейские приняли деньги. Но принципиальные стражи порядка оказались непреклонны, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

В качестве наказания суд оштрафовал горе-водителя на 150 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбурге убийца подсказал полиции, как найти тело его жертвы, когда устал прятаться
В Тюмени чиновница представила пирожные с лицами семьи Николая II
60 нижнетагильских детей-сирот получили ключи от новых квартир
Мэр Екатеринбурга обязал коммунальщиков с помощью снега избавить город от пыли
На перекрестке в центре Екатеринбурга автомобилистам разрешили проезжать на красный
Страховая «Уральских авиалиний» пытается отсудить у «Кольцово» 38 миллионов за птицу в двигателе самолета
В Нижнем Тагиле неделю ищут воспитанника реабилитационного центра
Впервые в истории: Свердловской области присвоили высокий кредитный рейтинг
Теперь только постная еда: пассажир Кольцово пытался нелегально провезти 20 килограммов специй
На Урале за смертельное ДТП отправили за решетку дальнобойщика из Тюмени
Пьяный житель Арамиля расстрелял из ружья соседскую иномарку
Екатеринбуржцы смогут сфотографироваться с чемпионским поясом Хабиба Нурмагомедова
На Среднем Урале три завода погасили 23 миллиона долга по зарплате
За год долг свердловских алиментщиков вырос еще на 1 миллиард рублей
Парковки больше нет: в Екатеринбурге на площади 1905 года начали строить ледовый городок
В Самаре поймали Дракона-гастролера, обокравшего на Урале пенсионерку
Снизошли: конкуренты «Спецавтобазы» разрешили ей заключать новые договоры на вывоз мусора
В уральскую столицу постепенно возвращаются заморозки и снегопады
Есть пострадавшие: в Екатеринбурге троллейбус врезался в киоск
Мэрия Екатеринбурга купит 13 квартир для жителей аварийных домов
В доме на Новой Сортировке нашли тело 13-летней школьницы
В понедельник в Екатеринбурге откроют движение по переулку Шаронова
В Екатеринбурге стартовала бесплатная вакцинация против гриппа
Мэр Екатеринбурга отдал десантникам особняк в стиле «модерн»