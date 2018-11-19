2018-11-19T14:31:38+03:00
Общество

За год долг свердловских алиментщиков вырос еще на 1 миллиард рублей

Теперь сумма непогашенных платежей достигла четырех миллиардов
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Нерадивых родителей на Среднем Урале стало больше. Если в прошлогом году долг мам и пап-алиментщиков составлял три миллиарда рублей, но в 2018-м его сумма выросла до четырех миллиардов.

Сейчас в производстве у судебных приставов находится 41 тысяча дел. По ним порядка 4 тысячам должников запрещено пользоваться своими автомобилями, еще 16 тысячам нельзя выезжать за границу.

В попытке нормализовать ситуацию в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области пройдет Всероссийский день правовой помощи детям.

- 20 ноября с 09:00 до 18:00 на Пролетарской, 7, специалисты окажут бесплатную юридическую помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, - рассказали в УФССП по Свердловской области. - Проконсультируют детей-сирот, желающих взять под опеку или усыновить ребенка, а также детей-инвалидов и их родителей.

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