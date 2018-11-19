2018-11-19T10:12:04+03:00
Общество

Парковки больше нет: в Екатеринбурге на Площади 1905 года начали строить ледовый городок

Его планируют открыть за пару дней до Нового Года
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: сайт госзукупокФото: сайт госзукупок
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В Екатеринбурге с сегодняшнего дня исчезнет парковка на Площади 1905 года. Рабочие приступают к строительствую ледового городка. Его темой в этом году станут сказы Павла Бажова. Им будут посвящены и скульптуры, и горки.

- Ледовый городок в Екатеринбурге на площади 1905 года превратится в сказочный бажовский лес с огромными сугробами, вспыхивающими таинственными огнями, и наполнится героями из его сказов, - говорится в проектной документации.

Кроме того, впервые за долгие годы, вместо искусственного зеленого конуса, в центре городка установят живую ель.

Открыть ледовый городок планируют за пару-тройку дней до Нового Года, а демонтаж начнется 21 января.

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