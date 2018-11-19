В Самаре поймали Дракона-гастролера, обокравшего на Урале пенсионерку

СЕГОДНЯ 09:47 2018-11-19T10:14:20+03:00

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Свердловские полицейские с коллегами из Самары задержали в Поволжье 25-летнего мошенника-гастролера. Мужчина ездил по городам России, где в качестве жертв выбирал пенсионеров. Как рассказал пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых, одной из пострадавших стала и пожилая екатеринбурженка.

В уральскую столицу мошенник по прозвищу Дракон приехал в начале ноября. Здесь он приметил пенсионерку и, прикинувшись иностранцем, рассказал ей душещипательную историю. Якобы его друг-дальнобойщик попал в ДТП и ему срочно нужна дорогая операция.

- Диалог с дамой закончился тем, что мужчина попросил денег в долг. Не поверить в рассказ бабушке было сложно, ведь мнимый иностранец даже говорил с акцентом, а деньги он обещал вернуть на следующий день. Как только прохиндей получил, чего хотел, тут же исчез. Женщина, сообразив, что ее обманули, обратилась в полицию. Сыщики в свою очередь установили, что молодой человек уже находится в розыске за аналогичные проделки, - добавил полковник Горелых.

Сейчас шулер этапирован в Новоуральск. На мужчину заведено уголовное дело.

Всех пострадавших от мошенника Дракона просят обратиться в полицию по телефонам: (343) 358-75-62, 358-71-61.